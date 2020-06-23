Взрыв на Позняках: спасатели предупредили о фейковом "сборе средств" для пострадавших

Кое-кто начал собирать средства якобы для пострадавших в соцсетях.

После взрыва в многоэтажке на столичных Позняках активизировались мошенники, которые начали сбор средств якобы для пострадавших жителей.

Об этом предупредила спикер столичного управления ГСЧС Светлана Водолага на странице в Facebook.

"К сожалению, в наше время встречаются случаи, когда на человеческом горе наживаются другие... Наши психологи работают на месте взрыва в жилом доме по ул. С.Крушильницкой 1/5, постоянно оказывают психологическую помощь пострадавшим, в том числе и девочке Анастасии, которая потеряла в этой трагедии свою семью... Так вот, в социальных сетях, время от времени, начали появляться посты с номерами карточек для сбора средств для помощи Насте!", - написала она.

По словам Водолаги, Анастасия не знает, кто занимается сбором средств для нее. Спикер добавила, что у спасателей есть номера всех карточек тех, кто действительно помогает девушке.

Как сообщал УНИАН, утром 21 июня произошел взрыв дома в Киеве. Предварительно взорвалась газовоздушная смесь в девятиэтажном жилом доме по адресу: ул. Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате взрыва разрушены межэтажные перекрытия 4, 5, 6, 7 и 8 этажей.

В результате погибли пять человек.

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