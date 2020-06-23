Взрыв на Позняках: стало известно, когда разберут завалы и завершат обследование дома

Власти Киева ожидают, что обследование состояния секций разрушенного дома будет завершено до конца сегодняшних суток.

Спасатели через 2-3 часа завершат разбор завалов в разрушенном взрывом жилом доме на столичных Позняках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин сообщил на брифинге с места происшествия.

«Сейчас, через 2-3 часа, подразделения службы по чрезвычайным ситуациям проведут свертывание и отбудут в места постоянной дислокации. В дальнейшем все вопросы по организации разборки здания, организации дежурства, охраны и т.д. - все это будут выполнять местные органы власти, точнее КГГА», - сказал Чечеткин.

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В комментарии журналистам руководитель пресс-службы управления ГСЧС Украины в Киеве Светлана Водолага сообщила, что сейчас спасатели продолжают работать на 4-м этаже.

«Там есть еще несколько небольших завалов, где, возможно, может быть, будут люди. Но надеемся, что не будет. Ниже 4-го этажа у нас завалов уже нет», - прокомментировала она.

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, заключение относительно безопасности проживания в уцелевших квартирах дадут эксперты, которые сейчас работают в здании.

«Обходится квартира за квартирой 5-й секции и делаются соответствующие акты. Мы доверяем это дело специалистам, которые привлечены к этой работе. Обследование завершится сегодня до ночи», - заявил он.

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По словам Пантелеева, также заключения будут предоставлены и по другим секциям дома, а 6-ю секцию ожидает демонтаж.

«Демонтаж 6-й секции - это отдельная секция, не связанная с 5-й. Мы опираемся на мнение специалистов, и все будем делать и действовать только исключительно после инженерных заключений конструкторов», - отметил Пантелеев.

Он сообщил, что в четверг планируется провести встречу с жильцами дома.

«Есть принципиальная позиция мэра города, людей не оставят без жилья. Механизм будет - дорабатывается. Есть несколько вариантов. В том числе с людьми надо обсудить эти вопросы. В четверг у нас будет встреча с жильцами уже с результатом комиссии и предметным разговором относительно компенсаций», - сказал он.

По словам Пантелеева, пока ожидаются результаты экспертизы, чтобы установить виновного во взрыве.

Пантелеев также сообщил, что в связи с этой трагедией будет проведена внеочередная проверка жилого фонда столицы «на предмет недостатков».

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Чечеткин призвал жильцов не заходить на огражденную территорию.

«Ибо 6-я секция находится в аварийном состоянии, и находиться рядом с ней очень опасно», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в 10:00 21 июня в Киеве в 10-этажном жилом доме по адресу: ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, произошел взрыв, по предварительным данным, газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

С начала проведения работ спасатели извлекли из-под завалов тела пяти человек: двух женщин, 1943 и 1974 г.р. и трех мужчин 1991, 1967, 1976 г.р.

В ГСЧС заявили, что под завалами погибших больше нет.

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