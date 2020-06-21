На место взрыва на Позняках прибыли сотрудники СБУ

Несколько представителей СБУ развернули свои приборы в специальном чемоданчике под стеной дома, разрушенного взрывом.

На место взрыва девятиэтажного жилого дома в Дарницком районе Киева прибыли представители оперативной группы Службы безопасности Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, в частности, несколько представителей СБУ, что обозначено на их жилетах, развернули свои приборы в специальном чемоданчике под стеной дома, разрушенного взрывом.

Сейчас место происшествия покидает специальный спасательный автомобиль ГСЧС. Его маневренность осложнена плотно расположенными вдоль дороги МАФами по продаже шашлыков, питьевой воды и продовольственных товаров. Прилегающее место происшествия ограждено ограничительной лентой. Полиция не пропускает людей, движение по проспекту Григоренко в направлении супермаркетов «Метро» и «Эпицентр» перекрыто.

Фрагменты разрушенной в результате взрыва стены разбросаны на десятки метров.

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