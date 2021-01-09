По предварительной информации, огонь якобы уже потушили.

Вблизи Лубен Полтавской области из-за разгерметизации взорвался магистральный газопровод. Взрыв был такой силы, что его слышали за несколько десятков километров. После этого начался пожар.

Как сообщается в сюжете ТСН, из-за взрыва около десятка населенных пунктов остались без газа.

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По предварительной информации, огонь якобы уже потушили. По словам журналиста, диаметр трубы - метр, а длина - примерно 20 метров.

"Сейчас без газоснабжения осталось около 1,5 тысячи абонентов Оржицкого района. После возникновения этой аварийной ситуации был поднят весь штат аварийных служб нашего предприятия и направлено на работу с населением для предотвращения аварийных ситуаций с населением" - сказал заместитель руководителя "Лубныгаз".

По его словам, газоснабжение восстановят, как только" Укртрансгаз " подключит ГАЭС к резервной ветви. После этого всем абонентам возобновят поставки газа.

На месте событий видно, как еще горит огонь. По словам журналиста, это догорает газ с магистрали.

Взрыв под Полтавой: что произошло

9 января вблизи села Халепцы Лубенского района произошел взрыв с последующим горением на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород. По оперативной информации, произошла разгерметизация магистрального газопровода

Оператор газотранспортных систем Украины заявил, что авария не угрожает транзиту газа.

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Автор: Андрей Василюк