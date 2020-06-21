Появилось шокирующее видео изнутри дома на Позняках в первые минуты после взрыва

Видео первых секунд после взрыва дома на Позняках в Киеве после того, как обвалилась часть квартир.

В сети опубликовали шокирующее видео, сделанное жильцом сразу после взрыва дома в Киеве.

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На видео, опубликованном журналистом Newsone Богданом Аминовым в Facebook, видно кадры первых секунд после взрыва дома на Позняках в Киеве после того, как обвалилась часть квартир.

На записи автор видео идет по коридору соседнего дома, который расположен почти впритык, и видит с технического балкона разрушенную часть подъезда.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

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Как сообщал УНИАН, сегодня утром произошел взрыв дома в Киеве. Сейчас известно, что в результате инцидента погиб человек. Еще несколько находятся под завалами. Как видно на видео с места трагедии, в результате взрыва в девятиэтажном доме образовалась огромная дыра.

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