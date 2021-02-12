Детали и причины трагедии устанавливает полиция / иллюстрация dpchas.com.ua
В Голосеевском районе Киева 19-летний парень выпал с общего балкона, расположенного на 12-м этаже жилого дома на улице Антоновича.
Об этом Obozrevatel сообщил информированный источник.
По его данным, молодой человек проводил время в компании, которая перед этим распивала алкоголь.
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"На место происшествия вызвали врачей, которые госпитализировали пострадавшего. Несмотря на усилия медиков, парень скончался", – отметил собеседник.
Детали и причины трагедии устанавливает полиция.
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