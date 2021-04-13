Обоих детей поместили в реанимацию.

В Чернигове за один час в больницу доставили сразу двух малолетних детей, которые упали с высоты.

Читайте такжеНе поделили "альфа-самца": в Запорожье подрались две школьницы (видео)Об этом сообщают в секторе коммуникации полиции Черниговской области.

Около 13:00 в больницу в Чернигове доставили полуторагодовалого мальчика из Коптовской общины.

Он упал с высоты второго этажа в пролет между лестницами.

Через час в ту же больницу доставили полуторагодовалую девочку из Чернигова, которая выпала из окна квартиры на пятом этаже.

Обоих детей поместили в реанимацию. На местах происшествий работают следственно-оперативные группы полиции.

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Автор: Людмила Жерновская