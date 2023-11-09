Правоохранители провели обыск по месту жительства главного фигуранта уголовного дела, в ходе которого изъяли тепловизор, мобильные телефоны, денежные средства, банковские карты, черновые записи.

Дом жителя Черновицкой области находится в нескольких сотнях метров от границы Украины с Румынией, поэтому мужчина решил воспользоваться особенностями расположения своего дома, чтобы подзаработать на незаконной переправке за границу военнообязанных.

Согласно сообщению Государственной пограничной службы Украины, дельца удалось задержать вместе с двумя "клиенентами". За попадание в соседнюю страну в обход пунктов пропуска организатор схемы требовал с каждого из них по 4 тысячи евро.

Правоохранители провели обыск по месту жительства главного фигуранта уголовного дела, в ходе которого изъяли тепловизор, мобильные телефоны, денежные средства, банковские карты, черновые записи.

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Кроме того, у него изъят необработанный янтарь, оборот которого регламентируется законодательством Украины.

Организатор незаконной сделки задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас ему объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Мужчине грозит до 9 лет заключения. Такое наказание предусмотрено статьей 332 Уголовного кодекса Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Оригинальные уклонения

Как сообщал УНИАН, на днях в Одесской области разоблачили группу, которая вывозила уклонистов на "скорой". Спецтранспорт применяли, чтобы усыпить бдительность пограничников и беспрепятственно двигаться во время комендантского часа. Авто с включенными спецсигналами остановили полицейские вместе с оперативниками СБУ. При проверке обнаружили двух мужчин призывного возраста, которые хотели уехать из Украины.

В то же время на Закарпатье пограничники поймали двух уклонистов, которые планировали незаконно покинуть Украину на детских надувных камерах. Местные подростки должны были им помочь добраться до Румынии и за это односельчанин – организатор схемы – обещал ребятам 100 долларов. За свои же услуги, как признались задержанные, мужчина просил более 8 тысяч. За эти деньги выдал мужчинам для безопасного сплава надувные детские "пончики".

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