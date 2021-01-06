Мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

В Киеве мужчина выбросил из окна гостя, который повредил стекло духовой печи.

Читайте такжеВ Киеве пьяные охранники стройплощадки устроили драку - один из них скончалсяОб этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киева.

В Днепровское управление полиции сообщили, что на улице Воскресенской обнаружен мужчина с открытой черепно-мозговой травмой.

Приехав на место происшествия, полицейские выяснили, что компания людей праздновала Новый год. Во время вечеринки хозяин квартиры толкнул товарища в спину, и он выпал из окна второго этажа. С тяжелой травмой головы 23-летнего киевлянина госпитализировали в больницу.

29-летнего злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Он пояснил, что таким образом отомстил товарищу, который повредил стекло духовой печи.

Работниками следственного отдела Днепровского управления полиции фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, и судом избрана мера пресечения – содержание под стражей. Мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

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Автор: УНИАН