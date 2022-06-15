Для получения разрешительных документов для беспрепятственной перевозки амуниции через границу злоумышленники вводили в заблуждение должностных лиц ВСУ.

Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения гуманитарной помощи на Львовщине, около 3 тысяч изъятых бронежилетов передадут Вооруженным силам Украины.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ.

"По данным следствия, злоумышленником оказался 42-летний руководитель одного из рекламных холдингов Украины. Вместе с сообщниками он организовал завоз продукции военного назначения в Украину под видом гуманитарной помощи", - рассказали в Службе.

Отмечается, что для того, чтобы получить разрешительные документы для беспрепятственной перевозки амуниции через границу, дельцы вводили в заблуждение должностных лиц ВСУ. В частности, брали гарантийные письма от воинской части и ввозили снаряжение.

"А потом, вместо бесплатной передачи на нужды ВСУ, продавали товары, получая прибыль", - отмечается в сообщении.

В ходе обысков правоохранители обнаружили почти 3 тыс. бронежилетов на сумму около 25 млн грн, которые были завезены в Украину как гуманитарная помощь армии.

"После проведения экспертизы изъятая амуниция будет передана на нужды ВСУ", - говорится в заметке.

Организатору схемы уже сообщили о подозрении. Продолжаются следственные действия.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Днепре СБУ задержала российского агента, который работал с прокремлевским блогером.

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