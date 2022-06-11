В Днепре спецслужбы задержали российского агента, который собирал информацию о расположении объектов мобильной связи и украинских воинских подразделений.
Об этом сообщают в Telegram-канале Службы безопасности Украины.
Установлено, что его "связным" в РФ был один из прокремлевских блогеров, у которого более 300 тыс. подписчиков. Агент обращался к нему за содействием в "должности" в оккупационной администрации в случае захвата региона.
Другого предателя задержали в Донецкой области. Он передавал врагу информацию относительно позиций ВСУ и объектов критической инфраструктуры на территории Краматорского района.
В свою очередь, в Житомирской области Службе безопасности Украины обезвредила группу вражеских интернет-агентов, в которую входил гражданин Российской Федерации. Злоумышленники распространяли через соцсети пропагандистские публикации в поддержку российской агрессии против Украины.
Также на территории региона разоблачены вражеские агитаторы, которые публично призывали местных жителей поддержать оккупантов и оправдывали их преступления.
Ранее сообщалось, что в Тернополе Служба безопасности Украины поймала российского шпиона.
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