Предатель рассчитывал получить "должность" в оккупационной администрации в случае захвата региона.

В Днепре спецслужбы задержали российского агента, который собирал информацию о расположении объектов мобильной связи и украинских воинских подразделений.

Об этом сообщают в Telegram-канале Службы безопасности Украины.

Установлено, что его "связным" в РФ был один из прокремлевских блогеров, у которого более 300 тыс. подписчиков. Агент обращался к нему за содействием в "должности" в оккупационной администрации в случае захвата региона.

Другого предателя задержали в Донецкой области. Он передавал врагу информацию относительно позиций ВСУ и объектов критической инфраструктуры на территории Краматорского района.

В свою очередь, в Житомирской области Службе безопасности Украины обезвредила группу вражеских интернет-агентов, в которую входил гражданин Российской Федерации. Злоумышленники распространяли через соцсети пропагандистские публикации в поддержку российской агрессии против Украины.

Также на территории региона разоблачены вражеские агитаторы, которые публично призывали местных жителей поддержать оккупантов и оправдывали их преступления.

Ранее сообщалось, что в Тернополе Служба безопасности Украины поймала российского шпиона.

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