Неизвестный и пассажиры пересели в другое авто, а после этого владелец машины заявил, что за рулем была его жена.

В Киеве неизвестный на авто Infinity попал в серьезное ДТП. Машина врезалась в отбойник и вылетела в клумбу, после чего водитель и пассажиры вышли из салона и скрылись на другом авто.

Об этом сообщается в Telegram-канале Magnolia TV.

Авария произошла в ночь на 25 октября. Машина ехала по проспекту Свободы на большой скорости, из-за чего ее занесло из одной полосы в другую. В результате авто врезалось в отбойник и вылетело на газон.

После ДТП пассажиры и водитель вышли из салона Infinity, они пересели в другое авто и скрылись с места аварии. Полиция установила, кому принадлежала иномарка. Правоохранители связались с владельцем, но поначалу он вел себя странно.

Мужчина спокойным тоном отреагировал на информацию о ДТП и сказал, что его машину могли узнать. А после он заявил, что за рулем авто была его супруга, которая якобы вызвала скорую помощь и ее госпитализировали. Однако правоохранители установили другую информацию.

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Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киеве неадекватный курьер устроил дебош в аптеке и попал на видео.

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Автор: Полина Кузенко