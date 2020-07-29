цей матеріал доступний українською

В Киеве около Верховной Рады провалился асфальт (фото)

11:32, 29 июля 2020
Происшествия
152 0
Возле Рады провалился асфальт / фото КП ДЭУ Печерского района

Читайте такжеВ Киеве на Березняках прорвало трубу: фонтан выше девятиэтажки (фото, видео)

Об этом сообщило КП "ДЭУ Печерского района".

"В ходе очередного осмотра улично-дорожной сети района, работниками КП "ДЭУ Печерского района" коммунальной корпорации "Киевавтодор" было выявлено разрушение дорожного покрытия, возникшее по причине прорыва трубопровода под проезжей частью на ул. Михаила Грушевского, 20. В результате аварии на инженерных сетях на проезжей части образовался провал асфальтобетонного покрытия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время балансодержатель инженерных сетей уведомлен и планируются ремонтные работы по ликвидации данной ситуации.

Провал в асфальте возле Рады / фото КП ДЭУ Печерского района
Провал появился из-за прорыва трубопровода / фото КП ДЭУ Печерского района

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter