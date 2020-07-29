В Киеве около Верховной Рады провалился асфальт (фото)

ЧП произошло из-за прорыва трубопровода.

В Киеве у здания Верховной Рады провалился асфальт.

Читайте такжеВ Киеве на Березняках прорвало трубу: фонтан выше девятиэтажки (фото, видео)

Об этом сообщило КП "ДЭУ Печерского района".

"В ходе очередного осмотра улично-дорожной сети района, работниками КП "ДЭУ Печерского района" коммунальной корпорации "Киевавтодор" было выявлено разрушение дорожного покрытия, возникшее по причине прорыва трубопровода под проезжей частью на ул. Михаила Грушевского, 20. В результате аварии на инженерных сетях на проезжей части образовался провал асфальтобетонного покрытия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время балансодержатель инженерных сетей уведомлен и планируются ремонтные работы по ликвидации данной ситуации.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram