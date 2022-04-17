Мужчина помогал российским войскам ориентироваться на местности, предоставлял сведения об участниках АТО, территориальной обороны и депутатов.

В Киевской области взяли под стражу самопровозглашенного главу Дымерской объединенной территориальной общины, который сотрудничал с российскими захватчиками.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Telegram.

"По данным следствия, мужчина после оккупации пгт Дымер Вышгородского района Киевской области добровольно согласился на предложение военных Российской Федерации по сотрудничеству. Получив гарантии личной безопасности от представителей оккупационных войск, он помогал им ориентироваться на местности", - говорится в сообщении.

В связи с этим, в начале марта оккупанты принудительно собрали местное население.

"Во время выступления перед гражданами подозреваемый сообщил, что отныне он новоизбранный председатель Дымерской ОТГ", - сказано в сообщении.

Также в условиях военного положения он подбирал людей для незаконного сотрудничества с вооруженными силами государства-агрессора, привлекал их к выполнению работ в поселковом совете и на территории общины.

Кроме того, подозреваемый предоставлял российским военнослужащим сведения об участниках АТО, территориальной обороны и депутатах среди местных жителей.

Сейчас ему объявлено о подозрении в колабораційній деятельности, а также несанкционированном распространении информации о Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования в условиях военного положения (ч. 5 ст. 111-1, ст. 114-2 Уголовного Кодекса Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ начала полномасштабную войну против Украины. Российские войска зашли в населенные пункты Киевской области, где мародерствовали и убивали украинцев. Оккупанты не позволяли привезти людям еду так лекарства, из-за чего в Полесской, Дымерской, Иванковской общинах сложилась очень тяжелая гуманитарная ситуация.

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