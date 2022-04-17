Около 200 человек числятся пропавшими без вести.

В освобожденных от оккупантов населенных пунктах Киевской области за неделю найдены тела более тысячи убитых гражданских лиц.

Об этом в эфире информационного марафона сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

"За сутки было найдено 41 тело. На вчера было найдено и осмотрено всего 996 тел погибших, за неделю это уже будет более тысячи. Еще раз подчеркиваю, что это тела гражданских людей, которые убиты, подавляющее большинство убиты из стрелкового оружия. В настоящее время около 200 человек числятся пропавшими без вести, около 300 человек еще мы не опознали, то есть родственники не опознали в этих телах каких - то лиц", - сказал он.

Небытов сообщил, что среди погибших есть дети.

"Есть дети, есть подростки. Отдельно мы не разделяли, мне пришлось участвовать в эксгумации - это дети в возрасте от одного года семи месяцев", - добавил он.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты не только уничтожали военную инфраструктуру, но и гражданские объекты, а также убивали мирных жителей. По состоянию на 16 апреля оккупанты убили 200 детей, а более 360 получили ранения.

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