Отправители трижды были в отделении почты и видели живых пчел, но покинули их на произвол судьбы. Поэтому 48 ящиков с живыми насекомыми вторые сутки находятся на складе почты.

В "Укрпочте" пожаловались, что смогли "оживить" до недавнего времени мертвых пчел, но теперь их владелец отказывается их забирать. Поэтому 48 ящиков с живыми насекомыми вторые сутки находятся на складе почты.

Как рассказала Закарпатская дирекция Укрпочты 24 каналу, отправители трижды были в отделении почты и видели живых пчел.

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"Укрпочта" проинформировала отправителей о том, что им необходимо забрать коробки с пчелами. Это нужно сделать как можно быстрее, ведь Укрпочта не имеет возможности содержать насекомых в надлежащих условиях. Сейчас насекомые находятся в 48 ящиках на складе отделения Укрпочты в городе Иршава.

"Поскольку в личной коммуникации пчеловоды не реагируют на просьбы сотрудников компании, Укрпочта публично призывает отправителей забрать пчелопакеты и обеспечить надлежащие условия ухода", – отметили в "Укрпочте".

Что известно о мертвых пчелах

11 мая в Закарпатской области произошел трагический инцидент – во время перевозки погибли 8 миллионов пчел. Это случилось из-за отсутствия кислорода и отсеков для проветривания внутри авто.

Пчеловоды обратились в полицию и заявили, что будут судиться с "Укрпочтой". Общая рыночная стоимость насекомых, которых везли грузовиком, достигает около 500 тысяч гривень.

Однако уже 13 мая руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что в более 100 из 300 ящиках пчелы "воскресли".

В Союзе пасечников Украины объяснили, что пчелы могли впасть в подавленное состояние. Это произошло из-за недостатка свежего воздуха. Особенно повлиять на их самочувствие могло превышение допустимого количества в одном ящике.

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Автор: Виктория Гордиенко