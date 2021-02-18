37-летний иностранец уже имел проблемы с законом в связи с похищением человека.

В Одесской области задержан вооруженный иностранец, наехавший на автомобиле на двух полицейских, которые пытались его задержать.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, вчера в полицию поступила информация о неизвестных на автомобиле Mercedes, которые якобы пытаются мошенническим путем проникнуть в дома пенсионеров в селе Новые Беляры.

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Водитель иномарки, увидев прибывших полицейских, попытался скрыться, при этом наехал на двух правоохранителей.

После преследования правоохранители заблокировали злоумышленника в селе Фонтанка. В ходе проведения обыска в указанном автомобиле обнаружен пистолет Zoraki с патронами к нему, телескопическая дубинка, кастет, нож, а также сверток с амфетамином. Отмечается, что этот 37-летний иностранец, который уже имел проблемы с законом за похищение человека, задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Полицейским, которым правонарушитель травмировал ноги, оказана медицинская помощь, сейчас они находятся на амбулаторном лечении.

Открыто производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. ч. 1, 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств и пр.) Уголовного кодекса Украины.

Все изъятое направлено на экспертизу, фигурант проверяется на причастность к другим преступлениям, совершенным на территории региона.

Как отмечают в социальных сетях очевидцы, задержанный якобы занимался вымогательством в районе контейнерного терминала, его автомобиль совершил ДТП с экипажем полиции, который пытался перекрыть дорогу.

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Автор: Лариса Козовая