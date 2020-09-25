В центре Харькова среди бела дня неизвестные подстрелили женщину и забрали ее автомобиль.
Об этом сообщает полиция Харьковской области.
В результате происшествия 38-летняя потерпевшая получила ранение руки. Сейчас она доставлена в больницу. Нападавшие скрылись с места совершения преступления на автомобиле BMW, принадлежащем женщине. Для розыска и задержания злоумышленников в городе введена в действие полицейская операция «Сирена».
Информация о звуках выстрелов вблизи станции метро «Научная» поступило в полицию около 13:05. Предварительно выяснено, что неизвестные совершили нападение на женщину, ранили ее из неустановленного оружия и скрылись на автомобиле потерпевшей. Через некоторое время машина была найдена на улице Минской. Возможно, злоумышленники пересели на другое транспортное средство.
Сейчас полицией Харькова принимается комплекс необходимых мер для установления места нахождения нападавших.
Информация зарегистрирована в едином учете Шевченковского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства преступления устанавливаются.
Читайте такжеВ Харькове злоумышленники ограбили бизнесмена на $1,2 миллиона
Вас также могут заинтересовать новости:
- Полиция задержала одного из предполагаемых участников нападения на депутата Полякова
- В Ужгороде полицейские задержали 15-летнего парня за разбойное нападение на АЗС (видео)
- Во Львове подростки жестоко избили двух пожилых мужчин, один из них умер - полиция
- Повалили на землю, залили лицо газом: в Киеве радикалы напали на сценариста "телевидения Торонто"
- Обстрел автобуса под Харьковом: одного из подозреваемых в нападении выпустили из СИЗО
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram