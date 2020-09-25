В результате происшествия 38-летняя потерпевшая получила ранение руки.

В центре Харькова среди бела дня неизвестные подстрелили женщину и забрали ее автомобиль.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

В результате происшествия 38-летняя потерпевшая получила ранение руки. Сейчас она доставлена в больницу. Нападавшие скрылись с места совершения преступления на автомобиле BMW, принадлежащем женщине. Для розыска и задержания злоумышленников в городе введена в действие полицейская операция «Сирена».

Информация о звуках выстрелов вблизи станции метро «Научная» поступило в полицию около 13:05. Предварительно выяснено, что неизвестные совершили нападение на женщину, ранили ее из неустановленного оружия и скрылись на автомобиле потерпевшей. Через некоторое время машина была найдена на улице Минской. Возможно, злоумышленники пересели на другое транспортное средство.

Сейчас полицией Харькова принимается комплекс необходимых мер для установления места нахождения нападавших.

Информация зарегистрирована в едином учете Шевченковского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства преступления устанавливаются.

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Автор: Денис Прядко