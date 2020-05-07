Под Киевом служащие Нацгвардии жгли сухую траву (фото)

От кого военнослужащие получили приказ об уборке поля и выжигании на нем травы - неизвестно.

В Бориспольском районе Киевской области военнослужащие Национальной гвардии в нарушение закона жгли траву на поле.

Об это сообщается в паблике dtp.kiev.ua.

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Также они проявили агрессию в отношении местного жителя, сделавшего им замечание.

«Нах*** иди, с*ка, мр*зь ты е…..» - «накрыл» матом один из военнослужащих мужчину, который снимал все на камеру.

После того, как видео получило резонанс в сети, в Национальной гвардии оправдались, мол, поджигатели сами погасили возгорание. При этом там не ответили на вопрос, от кого военнослужащие получили приказ об уборке поля и выжигании на нем травы.

Отмечается, что поджигатели служат в воинской части Национальной гвардии в селе Старое Бориспольского района, а попавшее в кадр поле расположено за несколько километров от полигона.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (об усилении ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира) (№ 2339).