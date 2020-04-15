Зеленский подписал закон об увеличении в 18 раз штрафов за поджог сухой травы

Закон предусматривает штрафы до 153 тысяч гривень.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (об усилении ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира) (№ 2339).

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Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

В частности отмечается, что закон подписан 15 апреля.

«15 апреля возвращен с подписью от президента», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля президент Зеленский предлагал Верховной Раде «подумать» над введением уголовной ответственности за самовольное выжигание растительности или ее остатков.

13 апреля Верховная Рада приняла закон, которым усилила наказание за загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира.

Согласно закону, уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также стерни, сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем наказываются штрафом от 91 тыс. 800 грн до 153 тыс. грн.

Нарушение требований пожарной безопасности в лесах влечет наложение штрафа на граждан от 1 тыс. 500 грн до 4 тыс. 590 грн и на должностных лиц от 4 тыс. 590 грн до 15 тыс. 300 грн. Если это же привело к возникновению лесного пожара или распространению его на значительной площади, то штраф от 4 тыс. 500 грн до 15 тыс. 300 грн для граждан и от 10 тыс. 710 грн до 18 тыс. 360 грн для должностных лиц.

В Чернобыльской зоне с 4 апреля продолжается ликвидация лесных пожаров. К работам привлечено более 400 человек, почти 100 единиц техники и авиации.