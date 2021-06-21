Спасти смогли женщину, еще один ребенок погиб.

В Киевской области более суток ищут 36-летнего мужчину и его 10-летнюю дочь, еще одна 5-летняя девочка погибла. Их отнесло от берега на матрасе.

Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Накануне семья отдыхала на Киевском море. Супруги с детьми плавали на двух надувных матрасах. В какой-то момент подул сильный ветер и их начало относить дальше от берега.

Спасатели рассказывают, что на воде была очень большая волна. Отдыхающие заметили, что семье нужна помощь.

Читайте такжеВ Запорожской области более 50 человек застряли на пляже - им помогли спасатели (фото)"Свидетели, которых мы опросили, говорили, что было слышно крики, люди звали на помощь. Один человек пригнул их спасать, когда он подошел к матрасу, то ребенка не было, потом ее достали. Скорая более часа пыталась спасти, но не смогла", - рассказал начальник водолазно-спасательного отделения Михаил Гордейчук.

Спасти удалось только женщину. Мужчину и 10-летнего ребенка так и не нашли. Водолазы все еще обследуют дно реки.

"За 750 метров от берега свидетели видели матрас уже пустой, без людей, который просто переворачивался на волнах", - отметил спасатель.

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Автор: Людмила Жерновская