В Киеве пассажир ранил из пистолета водителя автобуса.
Читайте такжеВ Киеве маршрутка "потеряла" дверь (фото)Об этом рассказала Патрульная полиция на своей странице в Facebook.
Инспекторы на улице Чернобыльской услышали звук, похожий на выстрел. К ним подбежал взволнованный мужчина и сообщил, что пассажир автобуса выстрелил в водителя.
Патрульные погнались за стрелком, на просьбы остановиться он не реагировал. Вскоре его все-таки догнали и задержали. При себе у пассажира нашли пистолет.
"Предварительно, у водителя с пассажиром возник конфликт из-за телефонных разговоров в салоне. Задержанный объяснил патрульным, что водитель применил против него газ, поэтому он выстрелил в ответ", - рассказали в полиции.
Водителя госпитализировали в больницу с ранением груди.
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