Ремонтные работы продлятся по крайней мере до конца 2021 года.

Ремонт столичного Шулявского путепровода официально продлили до 31 декабря 2021 года.

Об этом сообщил в Facebook журналист Евгений Куксин, опубликовав соответствующий документ.

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"Причиной продления срока реконструкции путепровода за почти 2 миллиарда из бюджета является введенный правительством карантин. Вот только карантин был введен после езды Кличко квадроциклом в новогоднем наряде. Тогда пресс-служба КГГА почему - то назвала эту процессию торжественным открытием отремонтированного моста", - написал он.

Как видно из Дополнительного соглашения, опубликованного журналистом, оно было подписано 24 декабря прошлого года.

После длительной реконструкции движение по Шулявскому мосту было открыто в конце 2019 года. Тогда участие в церемонии открытия принимал участие мэр Киева Виталий Кличко в образе Деда Мороза.

Падение столбов на Шулявском мосту: что произошло

15 декабря 2020 года на Шулявском путепроводе упали три столба линии электропередач, расположенные на полосе движения в направлении ул. Гетьмана и ул. Довженко. В результате инцидента повреждены 9 автомобилей. Люди не пострадали.

По факту падения электроопор открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 275 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений).

Реконструкция Шулявской развязки была проведена в 2019 году.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что главная ответственность - на генеральном подрядчике, отвечающем за качество работ.

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Автор: УНИАН