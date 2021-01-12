Ремонт столичного Шулявского путепровода официально продлили до 31 декабря 2021 года.
Об этом сообщил в Facebook журналист Евгений Куксин, опубликовав соответствующий документ.
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"Причиной продления срока реконструкции путепровода за почти 2 миллиарда из бюджета является введенный правительством карантин. Вот только карантин был введен после езды Кличко квадроциклом в новогоднем наряде. Тогда пресс-служба КГГА почему - то назвала эту процессию торжественным открытием отремонтированного моста", - написал он.
Как видно из Дополнительного соглашения, опубликованного журналистом, оно было подписано 24 декабря прошлого года.
После длительной реконструкции движение по Шулявскому мосту было открыто в конце 2019 года. Тогда участие в церемонии открытия принимал участие мэр Киева Виталий Кличко в образе Деда Мороза.
Падение столбов на Шулявском мосту: что произошло
- 15 декабря 2020 года на Шулявском путепроводе упали три столба линии электропередач, расположенные на полосе движения в направлении ул. Гетьмана и ул. Довженко. В результате инцидента повреждены 9 автомобилей. Люди не пострадали.
- По факту падения электроопор открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 275 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений).
- Реконструкция Шулявской развязки была проведена в 2019 году.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что главная ответственность - на генеральном подрядчике, отвечающем за качество работ.
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