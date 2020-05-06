Богоматерь на "Стольском городище": во Львовской области повредили средневековую памятку (видео)

Ученые утверждают, что эти земли принадлежат заповеднику "Стольское городище", а люди утверждают, что пещеры не имеют исторической ценности.

Во Львовской области разгорелся скандал из-за трехметровой скульптуры, которую крестьяне установили возле скал, где жили когда-то древние монахи.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Ученые утверждают, что эти земли принадлежат заповеднику "Стольское городище", а люди утверждают, что пещеры не имеют исторической ценности. Защищать скульптуру от чиновников вышли сотни людей.

Областные чиновники выступают против этой фигуры возле скалы. Ученые утверждают, что эта земля – заповедник, поэтому самовольная установка скульптуры – это разрушение памятника. По их данным, ранее в этом месте был славянский мегаполис, и в пещерах жили монахи – предки хорватов.

Впрочем, крестьяне считают, что это не пещеры, а сделанные их дедушками погреба. Овощи здесь местные хранят до сих пор.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине ученые реконструировали и сделали 3D-визуализацию модель древнего поселения Плиснеск VII-XIII веков.