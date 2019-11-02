Под Львовом реконструировали древнерусское поселение в 3D (фото, видео)

К реконструированным памятникам вошли памятники славянского, древнерусского и позднесредневекового периодов.

На Львовщине исследователи реконструировали и сделали 3D-визуализацию модель древнего поселения Плиснеск VII-XIII веков.

В общем, над проектом работали около 5 лет, передает пресс-служба заповедника «Давний Плиснеск» в Facebook.

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Плиснеский археологический комплекс расположен на территории природных ландшафтов низкогорной пряди Вороняк — часть Гологоро-Кременецкого кряжа. Комплекс входит в состав Национального природного парка «Северное Подолье».

К реконструированным памятникам славянского, древнерусского и позднесредневекового периодов вошли: древнеславянский культовый центр VII–Х вв.; славянское городище IX–Х вв; древнерусское городище XII–XIII ст.; курганный могильник XI — нач. XII века; подгорецкий монастырь XII–XVIII вв.

Как сообщал УНИАН, в центре Львова, на улице Корнякта в пятницу, 25 октября, во время проведения археологических работ были обнаружены древнее своды и остатки каменной стены.