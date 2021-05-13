В Червонограде Львовской области местные подростки забили лису и носили ее по улицам города, пугая прохожих.
Читайте такжеВ Харьковской области пенсионер задул монтажной пеной кошку с котятами (фото 18+)Об этом сообщается на странице сообщества благотворительный фонд «Зоозащита» в Facebook.
«Уважаемые родители... Развлечения выходного дня ваших чад не входят в перечень нормальных или адекватных. Забить лису, а потом носиться по улицам с ее трупом, ради забавы, пугая других. Помните! Жестокость всегда начинается с слабого или с животного ... Просим провести соответствующие беседы с детьми или обратиться к специалистам», – говорится в посте.
Вас также могут заинтересовать новости
- Под Киевом водитель на скорости сбил лося (фото)
- Не кормили и били: на Днепропетровщине преступники втягивали людей в трудовое рабство
- В Одесской области мужчина "ради развлечения" расстрелял двух бездомных собак
- В Киеве загорелся собачий приют с тремя десятками животных (фото)
- В Николаевской области женщина повесила собаку - ее взял на поруки коллектив детсада
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram