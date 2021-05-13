Родителей детей призвали разобраться в ситуации.

В Червонограде Львовской области местные подростки забили лису и носили ее по улицам города, пугая прохожих.

Читайте такжеВ Харьковской области пенсионер задул монтажной пеной кошку с котятами (фото 18+)Об этом сообщается на странице сообщества благотворительный фонд «Зоозащита» в Facebook.

«Уважаемые родители... Развлечения выходного дня ваших чад не входят в перечень нормальных или адекватных. Забить лису, а потом носиться по улицам с ее трупом, ради забавы, пугая других. Помните! Жестокость всегда начинается с слабого или с животного ... Просим провести соответствующие беседы с детьми или обратиться к специалистам», – говорится в посте.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц