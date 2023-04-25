Правоохранители проверяют информацию о возможной продаже гуманитарной помощи.

Во Львовской области обнаружили большой склад гуманитарных товаров неизвестного происхождения, в связи с чем сейчас продолжаются обыски.

Об этом сообщает в Telegram Бюро экономической безопасности Украины. "Во Львовской области обнаружили складские помещения площадью 1600 кв. м, заполненные товарами гуманитарной помощи неустановленного происхождения. Среди выявленных товаров: пищевые продукты, детские товары, постельное белье, одеяла, средства гигиены, бытовая химия, одежда – всего около тысячи поддонов", - информирует БЭБ.

Отмечается, что детективы ТУ БЭБ сейчас выясняют, как эти товары попали на территорию Украины, почему не были распределены, также проверяют информацию о возможной продаже гуманитарной помощи.

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Гуманитарная помощь: новости

6 апреля Офис генерального прокурора проинформировал, что на складах в Киеве были заблокированы десятки тонн гумпомощи от стран-доноров. Помощь предусматривалась для военных.

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