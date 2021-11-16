Сейчас полиция устанавливает личность матери, которая оставила младенца на лестнице колледжа.

В городе Новый Раздол Львовской области на лестнице местного колледжа нашли новорожденного ребенка.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции Львовской области в соцсети. "Сегодня, 16 ноября, около 10.30, в полицию поступила информация о том, что в городе Новый Раздол на лестнице колледжа, по улице Степана Бандеры, выявлен новорожденный ребенок", - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность матери, которая оставила младенца на лестнице колледжа. "Просим всех, кто обладает любой информацией о произошедшем, позвонить на оперативную линию "102" или обратиться в ближайшее подразделение полиции", - призвали в полиции.

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и другие сотрудники территориального подразделения. Девочку госпитализировали в больницу, угрозы ее жизни и здоровью нет.

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 135 Уголовного кодекса ("оставление в опасности"). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – лишение свободы на срок до трех лет.

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Автор: Ирина Погорелая