Во Львовской области мужчина застрелил парня, который регулярно издевался над его дочерью – (видео)

51-летнего мужчину уже задержали. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В Львовской области 51-летний мужчина вмешался в конфликт между парнем и его дочкой и застрелил его.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Отмечается, что погибший в день инцидента наведался к семье девушки и начал уничтожать имущество, потом ударил возлюбленную на глазах у отца. В ответ 51-летний житель области дважды выстрелил в нападающего из ружья.

По информации полиции, первый выстрел был предупреждением, следующая пуля попала в голову. 33-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Девушка утверждает, что встречалась с парнем 6 лет. Все время он издевался над ней и применял физическую силу.

51-летнего мужчину уже задержали. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщал УНИАН, в Хмельницком заместительницу главного врача перинатального центра и двух ее пациенток подозревают в торговле людьми.