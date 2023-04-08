С двумя детьми погибшей женщины работают специалисты.

В лифте многоэтажки Львова нашли изуродованное тело женщины. Правоохранители выясняют, что стало причиной ее гибели.

По словам полиции, на то, что не работает лифт, пожаловались жильцы дома. Когда работник лифтовой службы открыл дверь - увидел в кабине тело, говорится в сюжете ТСН.

В горсовете рассказали, что женщина доехала до своего 6-го этажа, поэтому падение кабины отрицают. Жители говорят: лифт был старый и скрипел так, что ездить в нем было страшно. С детьми женщины сейчас работают специалисты.

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"Обнаружен в кабине лифта труп женщины 47 лет. Лифт был на 6 этаже, остановился. Сейчас там работает следственно-оперативная группа. У этой женщины двое детей, 10 и 12 лет. Муж у нее умер три года назад", — рассказала заместитель городского головы Ирина Маруняк.

Загадочные смерти на Львовщине

30 марта на территории военного городка на Львовщине нашли тело военнослужащего Национальной гвардии с огнестрельным ранением в голову. Каких-либо признаков борьбы не обнаружили.

А 19 марта во Львовском государственном университете внутренних дел застрелился 18-летний курсант. Его родители рассказали о последнем СМС и вероятной предсмертной записке сына. По их словам, сына могли довести до суицида.

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