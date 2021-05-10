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В районе улицы Лычаковской 9 мая были расклеены листовки ксенофобского содержания на которых, кроме прочего, нарисована зачеркнутая Звезда Давида, что является проявлением антисемитизма.
Также на листовке изображён кельтский крест, пишет Объединённая еврейская община Украины в Telegram.
Большинство листовок, которые расклеила организация «Галицька молодь» уже убраны случайными прохожими.
Объединённая еврейская община Украины обращается в правоохранительные органы с заявлением по ст. 161 ККУ.
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