В районе улицы Лычаковской 9 мая были расклеены листовки ксенофобского содержания на которых, кроме прочего, нарисована зачеркнутая Звезда Давида, что является проявлением антисемитизма.

Также на листовке изображён кельтский крест, пишет Объединённая еврейская община Украины в Telegram.

Большинство листовок, которые расклеила организация «Галицька молодь» уже убраны случайными прохожими.

Объединённая еврейская община Украины обращается в правоохранительные органы с заявлением по ст. 161 ККУ.

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Автор: Иван Бойко