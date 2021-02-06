Во Львове нетрезвый водитель внедорожника убегал от патрульных, а когда его догнали, то набросился на полицейских. Инцидент заснял регистратор патрульной машины.
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Отмечается, что сначала 29-летний водитель ехал в полосе для общественного транспорта. Полицейские пытались его остановить, но тот начал убегать. Нарушителя догнали, когда он застрял в пробках. Сначала отказывался выходить из машины, а как вышел, начал толкать и бить полицейских.
Препятствовала копам и пассажирка. Пришлось задержать и ее.
Водитель внедорожника был без водительского удостоверения, с признаками алкогольного опьянения. Сейчас нарушитель находится в изоляторе временного содержания.
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