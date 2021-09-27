Задержанные находятся под стражей. Фото фигурантов, а также найденного у них, силовики не публикуют.

Российская Федеральная служба безопасности (ФСБ) заявила о пресечении в республике Башкортостан теракта на одном из "объектов правоохранительных органов".

Как сообщается на сайте ФСБ, всего были задержаны пять жителей Уфы, которые якобы входили в состав неонацистской группировки. Задержанных подозревают в подготовке теракта с использованием самодельной взрывчатки.

Силовики заявили, что в ходе обысков у задержанных среди прочего нашли портреты Степана Бандеры, а также оружие, взрывчатку, инструкции по изготовлению взрывных устройств, националистическую атрибутику и портреты главарей Третьего Рейха.

По факту было возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, прохождении учения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Фигурантов уже взяли под стражу.

Как ранее сообщал УНИАН, народные депутаты Украины предлагают Верховной Раде обратиться к ООН с требованием признать Федеральную службу безопасности РФ и Генштаб ВС России террористическими организациями.

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Автор: Юрий Годован