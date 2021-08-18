Пострадавший отметил, что ранее видел подозреваемого несколько раз.

Житель Львова обратился в полицию, потому что его изнасиловал знакомый. Правоохранители объявили подозреваемого в розыск, но он сам связался с копами.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

33-летний пострадавший сообщил, что встретил своего 48-летнего знакомого, с которым виделся несколько раз. Мужчины выпивали в баре, после чего подозреваемый пригласил пострадавшего к себе домой, где и изнасиловал.

Инцидент произошел еще в начале августа, но об этом стало известно после того, как 48-летнего подозреваемого объявили в розыск. После объявления в розыск мужчина связался с правоохранителями и заверил, что придет в полицию с адвокатом.

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Автор: Анастасия Горбачева