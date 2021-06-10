Приговор в законную силу еще не вступил, стороны могут обжаловать его в апелляционном суде.

Приговором Здолбуновского районного суда 32-летний острожанин признан виновным в неоднократном совершении преступлений против половой свободы в отношении своей десятилетней падчерицы.

Как сообщили в пресс-службе Ривненской областной прокуратуры, мужчине инкриминируют ч. 2 ст. 156, ч. 6 ст. 153, ч. 6 ст. 152 Уголовного кодекса.

"Во время досудебного расследования собрано достаточно доказательств, и в суде прокурором Острожского отдела Здолбуновской окружной прокуратуры доказано, что мужчина совершал развратные действия, сексуальное насилие и насиловал малолетнюю дочь своей сожительницы и снимал это на видео. Девочка молчала, боясь распространения видеозаписей, которые в июне прошлого года случайно увидела в телефоне мужа мать ребенка, о чем сразу сообщила в полицию. Следствием установлены четыре эпизода насилия над девочкой", - говорится в сообщении.

По результатам судебного рассмотрения коллегия судей полностью поддержала позицию прокуратуры и назначила мужчине наказание - пожизненное лишение свободы.

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Кроме того, удовлетворен также и гражданский иск потерпевшей на общую сумму 200 тыс. грн.

Приговор в законную силу еще не вступил. Стороны могут обжаловать его в апелляционном суде.

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Автор: Наталья Ничишина