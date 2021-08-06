Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Двое мужчин во Львове украли телефон и с его помощью похитили с личного счета пострадавшего в ПриватБанке более 24 тысяч гривен. Мошенникам грозит лишение свободы до пяти лет.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

Потерпевшим оказался местный житель. По данным правоохранителей, двое мужчин 21 и 25 лет украли мобильный телефон. Им удалось зайти в личный кабинет в приложении "Приват24" и украсть с личного счета потерпевшего более 24 тысяч гривен. Подозреваемые просто перевели деньги на свои счета.

Личности подозреваемых установлены и в отношении их проводится досудебное следствие. Кроме того, в суд направлен обвинительный акт в отношении подозреваемых. Им инкриминируют сразу две статьи Уголовного кодекса Украины, а именно:

часть 2 статьи 185 "Кража";

часть 1 статьи 361 "Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи".

Читайте такжеПод Одессой мошенник забрал с почты чужую посылку стоимостью 750 тысяч гривеньЕсли вина мужчин будет доказана, то следующие пять лет они могут провести в тюрьме.

Как ранее сообщал УНИАН, клиенты "ПриватБанка" заявили о сбое в работе банкоматов. По их информации, банкоматы списывают средства со счетов, однако не выдают наличку.

Автор: Анастасия Горбачева