Пользователи, со счетов которых были списаны средства, отмечают, что вернуть деньги оказалось достаточно сложно.

Клиенты "ПриватБанка" заявляют о сбое в работе банкоматов.

Об этом сообщает "Минфин".

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По информации клиентов банка, банкоматы списывают средства со счетов, однако не выдают наличку.

Пользователи, со счетов которых были списаны средства, отмечают, что вернуть деньги оказалось сложно и массовые обращения в отделения "ПриватБанка" ровным счетом ничего не дали.

Многие были вынуждены обратиться за разъяснениями в НБУ.

Что говорят в банке:

Самые популярные схемы мошенничества:

Самыми распространенными схемами мошенничества в сети являются фишинг-сообщения, аферы с предложением займа, клонирование профилей, фальшивые прямые эфиры, нечестные розыгрыши, аферы с криптовалютой.

21 июля 2021 года был обнаружен фальшивый сайт "ПриватБанка".

Автор: Елена Коваленко