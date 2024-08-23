Корпоративный конфликт вокруг сети "Эскулаб" приобретает все более силовую и циничную окраску. Во Львове военизированные "охранники" противоправно закрыли в служебном помещении команду СтопКор, которая прибыла на территорию учреждения с редакционным заданием, а также сотрудников медицинской лаборатории. К тому же, пока журналистов держали в "заложниках", на них оказывали психологическое давление представители бизнесмена Сергея Дядюшко. В конце концов, на место происшествия прибыла полиция.

Съемочная группа СтопКор прибыла на территорию медицинской лаборатории "Эскулаб" во Львове в четверг, 22 августа, с редакционным заданием, чтобы собрать материалы для журналистского расследования. Ведь, как стало известно ранее, один из совладельцев сети - бизнесмен Сергей Дядюшко - через суд вероятно пытается получить единоличный контроль над компанией. Поэтому по приглашению работников учреждения журналисты отправились в клинику, где намеревались провести ряд интервью относительно вероятного рейдерского захвата.

"Мы приехали на территорию медлаборатории "Эскулаб", для того, чтобы собрать информацию в рамках журналистского расследования. Нас встретил коммерческий директор, заранее была договоренность, что он проведет нам экскурсию по лаборатории. Провели экскурсию на первом этаже, записали комментарий директора департамента производства. Затем поднялись в митинг рум, для того, чтобы провести остальные записи комментариев с представителями других отделов компании", - рассказывает журналистка Диана Жук.

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Пока стопкоровцы общались с работниками лаборатории, в комнату зашел охранник в форме, визуально напоминающей военную, и спросил, кто они такие и на каких основаниях здесь находятся.

"Мы сообщили, что журналисты, действуем в рамках редакционного задания. Он вышел, закрыл нас в кабинете, тем самым нарушив наши права, как журналистов, и права человека, это незаконное содержание", - отмечает Диана.

Стоит заметить, что в закрытом помещении в этот момент находились оператор, журналист, коммерческий директор и два руководителя отделов "Эскулаба".

Медийщики вызвали полицию, но раньше правоохранителей на место пришли юристы, представляющие интересы Сергея Дядюшко, а также Василий Журбенко, который сейчас работает на Дядюшко как работник ООО "Специализированный отряд защиты "Укры", и по совместительству - фигурант уголовного производства об умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом.

Люди Дядюшко оказывали на "пленных" журналистов психологическое давление.

"Они заявили, что мы якобы находимся здесь на незаконных основаниях. Требовали документы, в частности Журбенко требовал показать редакционное задание. Указывали нам, как должен работать журналист. Сам Журбенко также продемонстрировал свое удостоверение журналиста медиа "Трибунал", - добавляет расследовательница.

Впоследствии на место событий прибыла следственно-оперативная группа полиции, однако правоохранители слушали журналистов невнимательно, неправильно интерпретировали слова СтопКор и в конце концов заявили, что "конфликт исчерпан", и не зафиксировали противоправных действий охранников.

"Журналистов несанкционированно удерживали в лаборатории "Эскулаб" люди Дядюшка. Хотя стопкоровцы пришли туда по приглашению и находились на тот момент в сопровождении работников медлаборатории. Однако охранник почему-то решил закрыть их в кабинете и вызвать представителей Дядюшко, юристов и людей в формах с шевронами. Со своей стороны видим в этом злоупотребление. В частности, незаконное ограничение свободы и возможности передвижения журналистов и других людей. Такие действия охранников недопустимы, и они должны понести за это ответственность", - комментирует вопиющую ситуацию председатель правления ВОО "Стоп коррупции" Игорь Бондарчук.

По словам медийщиков, у них сложилось впечатление, что следователь, прибывший на место событий, сознательно искажал показания журналистов. И это может указывать на ее предвзятое отношение. По нашему мнению, данный случай также должен стать основанием для ГБР тщательно разобраться в ситуации и дать надлежащую оценку работе правоохранителей на месте. Ведь вероятно представители СОГ не только небрежно выполняли собственные служебные обязанности, но и фактически сыграли в пользу Дядюшко и его приспешников, не установив личности людей, которые совершали противоправные действия.

Поэтому представители редакции вынуждены были самостоятельно отправиться в отделение полиции, чтобы повторно изложить все факты и подать заявление о незаконном содержании журналистов закрытыми в помещении.

"После того, как мы повторно наведались в отделение, чтобы указать, что на самом деле конфликт не исчерпан, нам позвонил начальник отдела дознания. Он сообщил, что хочет снова нас пригласить для детальных объяснений. Поэтому мы снова прибыли в участок, предоставили всю информацию и написали заявление", - резюмирует Диана Жук.

Сейчас надеемся на дальнейшую объективность и беспристрастность правоохранителей и будем следить за ходом событий.

Напомним, Сергею Дядюшко, который с помощью силовых действий и сомнительных судейских решений прибирает к своим рукам контроль над компанией "Эскулаб", обвиняют в финансовых махинациях, уклонении от налогов и вероятных связях с криминалом.