Правоохранители устанавливают, сколько людей могло пострадать.

Жительница Киева во Львове обустроила фиктивный обменник и украла 19 тысяч долларов. Правоохранители уже нашли мошенницу.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

37-летняя женщина вместе с сообщниками взяла в аренду помещение с отдельным входом. При этом она повесила вывеску "пункт обмена валюты", а в сети разместила объявление об обмене большой суммы по заниженному курсу.

В результате в обменник пришел мужчина, чтобы обменять 19 тысяч долларов, но гривень не дождался. Мошенница сбежала с деньгами через другой вход.

Читайте такжеГосбюджет-2022 изменит курс доллара - прогнозНайти ее помогли уличные камеры видеонаблюдения. Правоохранители устанавливают, сколько людей могло пострадать. Всех жертв махинации попросили обратиться к правоохранителям.

"Начали расследование по "горячим следам". Установили, что подозреваемая является жительницей Киева. После установления всех данных и подтверждения информации по месту жительства провели обыски, в ходе которых изъяли часть вещественных доказательств", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, столичные оперативники задержали двух человек, которые создали псевдопункт обмена валют и обманули киевлянина более чем на 700 тысяч гривень.

Сообщники заранее арендовали помещение, которое оборудовали необходимой техникой под фиктивный пункт обмена валют и разместили объявление в интернете с выгодным курсом. В дальнейшем ждали "клиента".

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Автор: Анастасия Горбачева