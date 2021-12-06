Курс гривни к евро установлен на уровне 30,91 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 7 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,38 грн/долл., то есть гривня ослабла на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 30,91 грн/евро, то есть гривня ослабла на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,32/27,34 грн/долл., к евро - на уровне 30,87/30,89 грн/евро.

Курс на 6 декабря:

Национальный банк Украины на понедельник, 6 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,30 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз:

Эксперты прогнозируют, что угроза военного конфликта изменит курс доллара в декабре до 27,8–28,3 грн/долл.

Эксперты также прогнозировали, что в декабре курс доллара закрепится на отметке выше 27 грн/долл.

Автор: Екатерина Жирий