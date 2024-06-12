В крупных городах определяют перекрестки с интенсивным движением, где должны быть регулировщики.

Отключение электроэнергии влияет на работу светофоров на перекрестках, которые должны регулировать дорожное движение. Об этом рассказал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в эфире телемарафона.

"Конечно, все перекрестки имеют специальные дорожные знаки, которые определяют очередность их проезда. Но есть перекрестки с большим потоком транспортных средств, которые требуют дополнительного внимания", – подчеркнул полицейский.

По его словам, в городах определены, в частности, в областных центрах и в Киеве, важные перекрестки, чтобы отрегулировать движение и снизить возможность возникновения пробок на этих участках. Билошицкий сообщил, что в Киеве определены 55 перекрестков, которые во время отключения электроэнергии могут регулироваться в ручном режиме. В то же время такие перекрестки определены и в других городах.

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"Все перекрестки не могут быть отрегулированы в ручном режиме с помощью полицейских, поэтому надо обращать внимание на соблюдение правил дорожного движения и очередность проезда этих перекрестков", – добавил полицейский. По его словам, сейчас осуществляются мероприятия по подключению светофоров к другим источникам питания, в частности, генераторам, переходным резервным линиям.

Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции отметил, что пешеходы, должны "обозначить себя на дороге", то есть, иметь светоотражающие элементы, потому что в темное время суток пешехода почти не заметно на дороге. "Если нет под рукой светоотражающих элементов, хотя это лучшая вещь, то, по крайней мере, должна быть одежда белого или желтого цветов, которая дает возможность увидеть пешехода на дороге на расстоянии 50-70 метров", – подчеркнул он, добавив, что светоотражающий элемент дает возможность увидеть пешехода за 130 метров.

На вопрос, фиксируется ли увеличение преступлений в связи с отключением света, Билошицкий отметил, что уровень преступности с начала полномасштабного наступления России снизился. В то же время он добавил, что некоторые преступления во время военного положения квалифицируются как более тяжкие. "Например, кража в условиях войны – это уже не преступление небольшой тяжести, а регистрируется как тяжкое преступление", – отметил Билошицкий.

Ситуация на дорогах

Как сообщал УНИАН, в центре Одессы произошло ДТП из-за блэкаута – водитель протаранил дверь в аптеку и разбил генератор возле нее. Отмечалось, что на перекрестке сразу три машины попали в ДТП. Из-за отсутствия света не работали светофоры, водители не разобрались с приоритетами, и одно авто не пропустило другое, которое было на главной дороге, а то от удара на скорости зацепило третье авто и врезалось в здание аптеки.

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