Парень совершил самоубийство в своем дворе.

В Кировоградской области через два дня после возвращения из армии застрелился 20-летний военный Владислав Юзвик.

Об этом рассказал сельский председатель села Свердликово Голованевского района Василий Бовкун, сообщает "Суспільне".

"Застрелился якобы из-за долгов. Его шантажировал или обманывал сослуживец. Якобы Владислав отправил ему более 20 тысяч гривень. Парень был холост, за два дня до самоубийства вернулся из армии", – заявил Бовкун

У Юзвика остались отец, мать, брат и сестра. Он был старшим ребенком в семье.

Читайте такжеМужчина пытался сжечь себя заживо в Ивано-Франковской областиКак говорится в сюжете "Надзвичайних новин", Владислав оставил прощальное видео, а на странице в Instagram – пост. В нем он рассказал, что бывший товарищ по службе Иван выманил у него 25 тысяч гривень.

"Теперь у меня пять кредитов, которые моя семья не в состоянии вернуть", – написал Юзвик.

"Я уже неделю не сплю. Не могу ничего нормально воспринимать. Едет крыша. Это все из-за него. Он больше трех месяцев не возвращает мне деньги. Выманил более 20 тысяч, каждый раз все больше и больше требует", – рассказывал парень в предсмертном видео.

Как сообщают журналисты, полиция открыла уголовное производство по статье "Доведение до самоубийства".

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Автор: Ольга Робейко