Разведчики считают, что такая пропагандистская акция накануне годовщины оккупации Крыма - это удобный повод для отвлечения внимания населения от многочисленных внутренних проблем полуострова.

В Службе внешней разведки прокомментировали задержание «шпиона» в оккупированном Крыму, подчеркнув, что российская ФСБ создает нужный Кремлю фон для «празднования» годовщины оккупации.

Об этом сообщает пресс-служба СВР в Facebook.

«ФСБ создает нужный Кремлю фон для «празднования» годовщины оккупации Крыма», - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация ФСБ РФ о якобы разоблачении разведывательной деятельности украинских спецслужб на территории оккупированного Крыма имеет целью создание соответствующего фона для проведения 17 марта инициированного РФ неформального заседания Совбеза ООН по крымской проблематике.

Разведчики считают, что такая пропагандистская акция накануне годовщины оккупации Крыма - это удобный повод для отвлечения внимания населения от многочисленных внутренних проблем полуострова.

«На нынешнем этапе Россия целенаправленно нагнетает ситуацию, пытаясь переложить на украинскую сторону ответственность за процесс урегулирования на востоке Украины и дискредитировать инициативу «Крымская платформа мирной реинтеграции Крыма», - отмечают в СВР.

Как сообщается в опубликованном на сайте Крымской правозащитной группы заявлении, по данным ФСБ РФ, обнародованным 16 марта, Есипенко якобы проводил "разведывательно-подрывную деятельность в интересах украинских спецслужб", а именно "осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей" в Крыму.

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В свою очередь правозащитники призвали Российскую Федерацию освободить Есипенко.

"Сейчас гражданин Украины Владислав Есипенко лишен права на защиту, поскольку к нему не допускают независимых адвокатов. Зато Есипенко без его согласия была назначена адвокат Виолетта Синеглазова, которая уже неоднократно фигурировала в политически мотивированных делах против граждан Украины, защищая не подзащитного, а интересы следствия", - отмечают правозащитники.

По мнению авторов заявления, эти факты могут свидетельствовать о применении к Есипенко незаконных методов следствия, включая физическое и психологическое насилие, попытках лишить его права на защиту в ходе досудебного производства и судебного процесса с целью его преследования по политическим мотивам.

"Мы, представители правозащитных организаций, осуждаем политически мотивированное задержание Есипенко во временно оккупированном Крыму в связи с его гражданской позицией и требуем от власти РФ немедленно освободить его и всех политических заключенных, которые содержатся в местах несвободы на территории АР Крым и г. Севастополя или Российской Федерации", - призывают они.

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Кроме того, правозащитники требуют от России прекратить преследование крымчан за несогласие с оккупацией и выражение своих взглядов, а также применение уголовного законодательства РФ на временно оккупированной территории Крыма.

Они также призвали международные организации и правительства демократических государств обратиться к РФ с требованием предоставить данные о точном местонахождении Есипенко, состоянии его здоровья и допустить к нему независимых адвокатов.

Авторы заявления просят международное сообщество осудить действия РФ относительно политического преследования украинских активистов в оккупированном Крыму, усилить давление на российское правительство и секторальные санкции против РФ, ввести персональные санкции против чиновников оккупационной власти Крыма и РФ, причастных к политически мотивированным преследованиям граждан Украины за их взгляды и гражданскую позицию.

Правозащитные организации просят президента Украины, Верховную Раду, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, прокуратуру Автономной Республики Крым и Севастополя обеспечить эффективное расследование фактов незаконного лишения свободы и преследования Есипенко и всех фактов грубых нарушений фундаментальных прав человека во временно оккупированном Крыму.

Также они обращаются с просьбой принять необходимый комплексный закон Украины для обеспечения защиты и государственной поддержки лиц, которые незаконно лишены свободы в результате агрессии РФ, и законопроект № 2689 для гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права. Правозащитники требуют ввести ответственность за преступления против человечности и военные преступления, которые совершаются на оккупированных территориях Украины.

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Соответствующее заявление подписали Крымская правозащитная группа, Объединение родственников политзаключенных Кремля, Крымскотатарский ресурсный центр, Украинский Хельсинский союз по правам человека, ОО "КрымSOS", Центр гражданских свобод, Медийная инициатива за права человека, Центр прав человека ZMINA, Центр гражданского просвещения "Альменда".

Задержание Елизаветы Павленко и Владислава Есипенко

10 марта во временно оккупированном Крыму российская ФСБ задержала двух участников акции, приуроченной ко дню рождения Тараса Шевченко, которая состоялась в Симферополе накануне.

Елизавета Павленко и Владислав Есипенко перестали выходить на связь вечером 10 марта.

Позже стало известно, что их задержала ФСБ.

Павленко отвезли домой, где провели обыск, в результате которого у нее изъяли технику и личные вещи. Однако задерживать ее не стали.

Есипенко отвезли в изолятор временного содержания в Симферополе. Ему инкриминируют ч.1. ст. 223.1 Уголовного кодекса России (Незаконное изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей (за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения), а также незаконное изготовление боеприпасов). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ему была избрана мера пресечения в виде ареста до 11 мая.

Адвоката Эмиля Курбединова, с которым жена Есипенко заключила соглашение, к нему не допускают.

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Автор: Антонина Доломанжи