Балух очень плохо себя чувствует, его хотят отправить в карцер - Чийгоз

Администрация СИЗО, в котором содержится Владимир Балух, намерена отправить его в карцер, сообщил Чийгоз.

Незаконно осужденный в Крыму украинский активист Владимир Балух, голодающий с середины марта, очень плохо себя чувствует.

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Об этом заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз написал в Facebook. «Мне ночью сообщили что Владимир Балух очень плохо себя чувствует. Также сказали, что его хотят отправить на яму (карцер - УНИАН)», - отметил Чийгоз.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Балуха 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники заявляют, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - во дворе его дома был вывешен флаг Украины.

Подконтрольный России «суд» в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Второе дело в отношении активиста было возбуждено после заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждал, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и адвокаты заявили, что это Ткаченко напал на Балуха.

Балух 19 марта 2018 года объявил голодовку в знак протеста против вынесенного ему приговора по делу о хранении боеприпасов. 13 июля стало известно, что подконтрольный Кремлю так называемый «Железнодорожный районный суд Симферополя» отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.