Угрозы сексуального насилия, поливание водой и удары шокером: Балух рассказал о пытках в РФ (видео)

По словам экс-политзаключенного, электрошокером его били по пяткам, ногам и по ушам.

Освобожденный из плена Владимир Балух заявил, что сразу же после прибытия в российскую колонию к нему применяли пытки.

Читайте такжеСенцов обнародовал единственное фото из российской тюрьмыСоответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции 16 сентября.

«На территории колонии был избит. Их там было много, человек 10, минимум 8. Кто именно бил я не видел. Я стоял лицом к стене… Били по ногам, в область печени и почек. По голове сзади… Я находился лицом к стене, я находился в растянутом положении до дикой физической боли», – сказал он.

По его словам, в СИЗО Твери к нему применялось «жесткое физическое насилие»: «Это были пытки с угрозами сексуального надругательства… и было избиение, наволочка на голову, поливание водой, битье по всем частям тела, шокер, по пяткам, по ногам, по ушам. И угрозы сексуального насилия».

Как ранее сообщал УНИАН, обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 7 сентября.