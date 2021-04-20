Предварительно, судьи хотят закрыть производство из-за смерти нападавшего.

Соломенский райсуд Киева перенес заседание по делу о прошлогоднем нападении на журналистку Анастасию Луговую в поезде в связи со смертью обвиняемого.

Это пресс-служба суда подтвердила в комментарии Радио Свобода.

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"Будет нарушен вопрос о закрытии производства в связи со смертью обвиняемого. Если никто не будет возражать, то суд примет соответствующее решение. Если будут какие – то возражения, то уже по факту, по ситуации будут рассматриваться", –объяснили в суде.

Ранее потерпевшая по делу Анастасия Луговая заявила, что ее нападающий Виталий Рудзьо скончался в камере СИЗО. Правоохранители позже добавили, что мужчина умер естественной смертью.

Нападение в поезде «Мариуполь-Киев»: что известно

31 июля в полицию Киева поступило сообщение о том, что в одном из вагонов пассажирского поезда сообщением «Мариуполь - Киев» пассажир избил и пытался изнасиловать женщину.

По словам потерпевшей Анастасии Луговой, мужчина без верхней одежды ворвался в ее купе около 03:00, в присутствии ее несовершеннолетнего сына начал наносить многочисленные удары кулаками по лицу и пытался совершить действия сексуального характера. Потерпевшей вместе с ребенком удалось убежать от злоумышленника. По прибытии поезда на станцию ​​железнодорожного вокзала «Киев-Пассажирский» мужчину задержали.

Злоумышленником оказался ранее трижды судимый за похищение, хулиганство и кражу Виталий Рудзько, уроженец Запорожья 1975 г.р. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

1 августа Соломенский райсуд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 сентября без права выхода под залог. С момента задержания подозреваемый находился под арестом.

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Автор: Яна Ставская