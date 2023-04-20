При этом следователь закрыла производство в отношении мужчины, даже не допросив свидетелей.

Священник УПЦ из Ровенской области уклонялся от мобилизации якобы из-за "матерных слов на эмблемах ВСУ". Следователь закрыла производство в отношении служителя церкви, но Гощанский районный суд возобновил расследование.

Как говорится в определении суда, в конце января следователь закрыла производство из-за "отсутствия состава уголовного правонарушения". Она отметила, что должна быть обеспечена возможность прохождения альтернативной (невоенной) службы. Священник якобы устно сообщал военкомат о том, что готов выполнять общественно-полезную службу, которая не связана с военной. Кроме того, "Библейские нормы" не обязывают его брать оружие в руки.

В заявлении священника от 25 марта прошлого года говорится о том, что он отказывается от мобилизации "по причине присутствия матерных слов на эмблемах ВСУ по религиозным и гражданским убеждениям". Вместе с тем, в материалах дела нет заявлений священника относительно обеспечения ему прохождения альтернативной службы.

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В то же время закон "Об альтернативной службе" не предусматривает возможность замены призыва по мобилизации невоенной службой в особый период.

Следователь также не учла, что УПЦ не входит в перечень религиозных организаций, вероучение которых не допускает пользования оружием.

Постановление следователя о закрытии производства вынесено без полного выяснения всех обстоятельств дела. По жалобе представителя Минобороны суд постановил возобновить расследование. Следователя обязали всесторонне, полно и беспристрастно исследовать обстоятельства уголовного производства, предоставить надлежащую правовую оценку обстоятельствам дела и обеспечить принятие законных и беспристрастных процессуальных решений.

Мобилизация в Украине - главные новости

В Украине есть определенные проблемы с мобилизацией, поскольку часть внутренне перемещенных лиц-мужчин, подлежащих мобилизации, не стали на воинский учет по месту фактического проживания.

Рассматривается вопрос усовершенствования законодательных оснований для вручения повесток, в том числе возможность отправлять мужчинам повестки онлайн с помощью мессенджеров. Вениславский подчеркивал, что рассматривается возможность устранения бюрократических проблем, связанных с этим вопросом.

Адвокат Дмитрий Бузанов считает, что, если повестки будут отправлять через мессенджеры, то какая-то часть украинцев в любом случае окажется в зоне недосягаемости - выключат все приложения или же перейдут на кнопочные телефоны.

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