Опубликованы видео с места перестрелки в Броварах

Прямо под окнами жилых домов неизвестные устроили кровавую стрельбу.

Очевидцы сняли на видео перестрелку между молодчиками, которые якобы представляли законный и нелегальный бизнес по пассажирским перевозкам, в Броварах Киевской области.

На видео слышны звуки стрельбы и нецензурная лексика. Также видно, что в разборках принимали участие около сотни человек.

Некоторые записи, выложенные в интернет, люди снимали прямо из окон своих квартир.

Как сообщала полиция, на месте были задержаны десять подозреваемых в перестрелке.

Главная версия правоохранителей - конфликт между теми, кто занимается пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

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