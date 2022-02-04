Младенцу всего 20 дней.

В Одесской области из семьи забрали младенца с недобором веса.

Об этом сообщает "7 канал" в Telegram.

Работники социальной службы проверяли условия содержания ребенка в селе Исаево. В бутылочке для кормления они обнаружили самогон.

Мать малыша, которому всего 20 дней, рассказала, что водка была не в бутылочке, а в чашке. По ее словам, алкоголь оказался там случайно, а она была уверена, что дает малышу воду.

Читайте такжеВ Николаевской области мать снимала своих маленьких детей в порноПо словам одной из работниц соцслужбы, две детских смеси были разбавлены водкой, а одна - холодной водой.

В больнице говорят, что ребенок поступил к ним в неудовлетворительном состоянии. Сейчас малыш весит меньше, чем при рождении.

"По словам самой женщины, сын родился от сожителя, который почти на 50 лет ее старше. Он приютил их с братом ещё после интерната. Соседи же поговаривают, что именно последний может быть настоящим отцом", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Харькове девушка сняла на видео, как "нюхает" при ребенке.

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