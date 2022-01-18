В Черкасской области суд вынес приговор женщине по вине которой умер ее 4-месячный ребенок. Горе-мать приговорена к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы.
Об этом сообщает прокуратура Черкасской области.
Приговором Лисянского районного суда Черкасской области признана виновной 20-летняя жительница Лисянского района по факту злостного неисполнения обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия (ст. 166 Уголовного кодекса).
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Следствием установлено, что обвиняемая ненадлежащим образом ухаживала за своим 4-месячным ребенком, не кормила его, не обращалась в медицинское учреждение для соответствующего обследования ребенка, что привело к тяжелому заболеванию и стало причиной смерти малыша.
Между тем, прокуроры обвинения не удовлетворены данным приговором. Они будут подавать аппеляцию, поскольку считают, что наказание, назначенное судом, не соответствует степени тяжести уголовного преступления.